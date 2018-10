Quatro dicas para não perder negócios com europeus, principalmente alemães e franceses

Patrícia Comunello

Os franceses perguntam muito? Os alemães são implacáveis com os horários? Paciência e um conselho: entenda o funcionamento dessas culturas e foque o potencial do produto ou serviço que a empresa quer vender no exterior.

Este foi o recado de um francês, que já assessora a missão brasileira na Sial, uma das mais badaladas feiras de alimentação do mundo que começa neste domingo (21), em Paris, e vai até dia 25.

Florent Mailly, sócio da Cap Brésil, é contratado pela comitiva, formada por federações de indústrias como Fiergs e Sebrae-RS, para montar agendas e aproximar empresários do Brasil com potenciais clientes que passarão pela feira ou que podem estar em pontos de venda em Paris e nos locais das visitas técnicas.

Mailly enumerou quatro dicas para quem está buscando abrir mercados e que terá de apostar em muito relacionamento. As dicas valem para estreantes e para quem já é veterano em comércio exterior.

1. Use bem o tempo: europeus têm pouco tempo, por isso prestam muito atenção a isso e valorizam o tempo disponível.

2. Seja pontual: melhor chegar antes do horário marcado, e nunca depois. Alemães são muito rigorosos nisso. A chance de perder um negócio é de 70% por chegar atrasado. Alemães são os mais intolerantes sobre isso.

3. Explique tudo sobre o produto: franceses, principalmente, perguntam muito, querem saber tudo sobre a mercadoria, ou o serviço. Isso não é preconceito com brasileiros. É a forma natural de eles agirem, pois querem entender do que se trata. É preciso aceitar e entrar no jogo.

4. Saiba dizer "não": brasileiros não têm o hábito de dizer claramente "não". Caso algum potencial cliente queira uma entrega em prazo inviável, é importante ser honesto e dizer que não se consegue. Melhor ser pessimista ou realista no prazo, por exemplo, e tentar surpreender ao entregar antes.

>> Assista ao vídeo completo com as dicas de Florant Mailly