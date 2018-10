Jornal do Comércio cobre feira de alimentação em Paris

O Jornal do Comércio começa neste domingo (21) a fazer a cobertura das notícias sobre a Sial, uma das maiores feiras de alimentação do mundo. A Sial vai até o dia 25 de outubro em Paris, com expositores de mais de 100 países e deve atrair visitantes de quase 200 países.

A feira acontece no parque de exposições de Paris-Nord Villepinte. O Rio Grande do Sul tem uma das maiores comitivas, com 15 empresas, que estão entre as 45 brasileiras, ainda acompanhadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias de Estado (Fiergs) e Sebrae.

A repórter e editora assistente do site do JC, Patrícia Comunello, vai produzir conteúdos para todas as plataformas, explorando principalmente redes sociais e vídeos para trazer o “gostinho” da diversidade de itens que passam pela feira.

“A Sial é uma feira que é referência para o mercado europeu, com muita inovação, produtos orgânicos, conexão com produtores e o mercado consumidor”, comenta Patrícia. “A ideia é trazer no dia a dia o que rola lá, as comidas, a diversidade, a fartura. E também o que estão fazendo as startups voltadas à alimentação, pois empreendedores de diversos países vão apresentar cases e uma das marcas da Sial é mesmo a inovação.”

Marcas gaúchas de doces, massas e até restaurantes estão indo ao evento em busca de tendências.