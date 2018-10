MEC libera recursos para instituições federais

Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) liberou esta semana R$ 729,1 milhões em limite de empenho para universidades federais, instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e hospitais de ensino vinculados ao governo federal. "Com essa verba, o MEC assegura às instituições federais de ensino 100% de execução das despesas de custeio e investimento em fontes do Tesouro", informou a pasta.

Por meio de nota, o ministério destacou que, até o momento, foram liberados limites de empenho no valor de R$ 8,2 bilhões para despesas discricionárias, sendo R$ 7,5 bilhões em custeio e R$ 702,1 milhões em investimento.

Os recursos das despesas discricionárias, de acordo com a pasta, são geridos pelas próprias universidades, no âmbito de sua autonomia administrativa, incluindo gastos com funcionamento, obras, contratação de serviços de terceirização de mão de obra e despesas com assistência estudantil.