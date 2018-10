Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sortei Marcello Casal Jr./Agência Brasil/JC

A Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 3 milhões do concurso 2.089, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (20) no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado em Santa Helena de Goiás, interior do estado de Goiás.