Crimeia homenageia mortos após ataque em escola

O estudante de 18 anos Vladislav Rosliakov matou vinte pessoas e feriu mais de 50 na escola onde estudava. Na última quarta-feira (17), o estudante entrou no local atirando com um fuzil, em direção a vários colegas e funcionários, antes de cometer suicídio. O caso aconteceu na Faculdade Politécnica Kerch, na cidade de Kerch, que fica na península da Crimeia, anexada em 2014 pela Rússia. Um velório coletivo realizado nesta sexta-feira (19) reuniu parentes das vítimas e autoridades da cidade. Dos 20 mortos, 15 eram alunos e cinco eram funcionários do centro de ensino. Nove eram menores de idade, e a vítima mais jovem tinha 15 anos, informaram as autoridades.