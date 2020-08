Pedro Ortaça mantém viva a música missioneira

Entre as décadas de 1970 e 1980, São Luiz Gonzaga vivia uma efervescência cultural. A cidade retomava suas origens na história das Reduções Jesuíticas através da arte, da música e da poesia. Essa retomada não veio à toa. A intensa crise econômica mundial afetava a região e a autoestima dos moradores. Foi nesse cenário que os artistas construíram uma identidade que até hoje influencia a região.

O passado escolhido para ser retomado foi a segunda fase das Reduções Jesuítas, um movimento feito pelos padres mandados pela Companhia de Jesus para catequizar os índios. No século XVII, os jesuítas conseguiram a formação das reduções de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

Mas para além da região brasileira, os Sete Povos das Missões pertenciam a um sistema maior, conhecido como República Guarani, que também compreendia locais na Argentina e no Paraguai. A organização de uma república sem classes, a luta dos índios em defesa da terra e os valores cristãos foram trazidos de 300 anos atrás para se construir uma identidade própria da região.

A reportagem cultural especial do Jornal do Comércio investigou a construção dessa identidade que tem como principal marco a música missioneira na imagem dos Quatro Troncos: Noel Guarany, Jayme Caetano Braun - conhecido como El Payador -, Cenair Maicá e Pedro Ortaça.

A denominação veio do disco Troncos Missioneiros, lançado em 1988, no auge da retomada cultural que os missioneiros viviam. O álbum, junto com a criação da Mostra de Arte Missioneira, impulsionou um movimento cultural que formou uma coletividade de artistas e uma educação musical que até hoje repercute na região.

Dos quatro troncos, hoje apenas Pedro Ortaça vive e continua tocando o estilo missioneiro, fazendo shows com os três filhos Marianita, Gabriel e Alberto. Com 78 anos, o artista busca a valorização cultural dos músicos da região. Ortaça e o deputado Paparico Bacchi (PL) protocolaram no final de julho o Projeto de Lei "Pedro Ortaça", com o objetivo de tornar obrigatória a contratação de músicos e artistas na abertura de eventos musicais patrocinados ou financiados com recursos públicos.

A mistura de ritmos como milonga e chamamé, a forma de poesia improvisada chamada payada, letras que misturam português, espanhol e guarani e causos sobre as vivências nos países vizinhos são alguns elementos que constituem a musicalidade missioneira. Nas Missões, algumas famílias são constituídas em sua maioria por músicos, é comum reunir os amigos e familiares para tocar em datas festivas e as crianças são incentivadas na música desde cedo.

A cultura musical em São Luiz Gonzaga também pode ser vista pela quantidade de músicos que nasceram lá, como Noel, Pedro e Jayme e outros artistas conhecidos como Luiz Carlos Borges e Jorge Guedes. Com toda a popularidade e história, em 2012, o município foi instituído como Capital Estadual da Música Missioneira pela Assembleia Legislativa. A fama pegou e há quem diga que as crianças em São Luiz Gonzaga não nascem chorando, mas sim cantando.

Uma identidade construída

A construção de uma identidade e de um estilo missioneiro veio em um contexto de fragilidade econômica não apenas nas Missões, mas mundialmente. A crise do petróleo que ocorreu entre o fim dos anos 1970 até meados da década de 1980 afetou a economia de agricultura e a autoestima da comunidade que tinha esperança de crescimento.

Além disso, como conta a doutora em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Roselene Pommer, a questão política em São Luiz Gonzaga também era uma particularidade. "No final dos anos 1970, São Luiz foi uma das únicas a eleger um prefeito do Movimento Democrático Brasileiro indo no inverso de prefeitos da Arena na época do bipartidarismo. E foi esse prefeito que liderou as comemorações do centenário de emancipação da cidade, é essa festa que vai resultar a ideia das feiras culturais", explica. A participação do poder público na comemoração da emancipação da cidade, em 1980, foi um modo de motivar os são-luizenses por meio de diversos eventos sobre a história reducional.

Antes disso, um jovem músico voltava à cidade com uma bagagem cultural depois de viver sete anos viajando e tocando na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Noel Fabrício da Silva, com o nome artístico Noel Guarany, já movimentava os músicos da cidade para o surgimento de um estilo missioneiro de tocar, que falasse sobre a realidade e as injustiças da região. O cantor não gostava dos festivais e concursos que ocorriam na época e se reuniu com outros artistas e intelectuais para a criação de uma feira que não buscasse a competição, mas sim a valorização das Missões.

Os três fatores entraram em uma panela de pressão que, ao explodir, sacudiu a cultura da região. O modo de cantar de Noel e a oposição à ditadura militar da cidade veio ao encontro de uma necessidade de retomar os valores da história reducional da região, trazendo elementos como a luta dos índios guaranis e a figura do Sepé Tiaraju.

Em 1981, foi realizada a Mostra de Arte Missioneira, um evento que reuniu artesãos, músicos, poetas e pesquisadores das Missões, integrando a Argentina e o Paraguai. De acordo com Roselene, esses fatores contribuíram para que a comunidade negociasse com o passado reducional e passasse a entendê-lo como parte da sua identidade. "Esse passado reducional era tido como um passado das ruínas que eram consideradas um monte de pedra e para muitos não tinha nenhuma significação. A partir do movimento das mostras que este passado vai ser ressignificado", esclarece Pommer.

A identidade construída a partir da negociação com o passado reducional pode ser observada em diversos aspectos físicos ou subjetivos. Segundo o professor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), campus São Borja, Muriel Pinto, a identidade missioneira é observada na herança cultural, religiosa, lendária e mística, não sendo apenas histórica, mas também simbólica por trazer vivências. Em sua pesquisa sobre a identidade Missioneira em São Borja, o professor encontrou na religiosidade e na música os traços mais marcantes da região. "Em São Borja nós temos as imagens sacras da época e também procissões que são feitas há mais de 100 anos. E a música missioneira se reproduz também no chamamé porque essa musicalidade vem do período missioneiro. O chamamé era uma mistura da musicalidade nativa com a espanhola, do flamenco, vem do folclore correntino", aponta Pinto.