De quanto custam aos pais à anuidade do cartão, estudantes aprendem o valor do dinheiro

Patrícia Comunello

Qual é o melhor jeito de começar a aprender sobre o valor do dinheiro? Uma escola de Porto Alegre atendeu aos pedidos dos próprios alunos e criou uma disciplina extracurricular sobre educação financeira. E o resultado já está aparecendo.

De quanto custam todos os meses para os pais à taxa que se paga de anuidade do cartão de crédito, os estudantes de Ensino Médio do Colégio Marista Ipanema, na zona sul da Capital gaúcha, descobriram que nada é de graça. Aliás, a primeira lição que receberam na sala de aula do educador financeiro Adriano Severo foi fazer a conta das despesas que cada um gera à família.

"A minha mãe somou os gastos com viagem, comida, transporte, etc e deu uns R$ 4 mil por mês comigo", contabilizou Giulia Rillo Rocha. "É bastante", concluiu, fazendo uma autoavaliação e admitindo que "gastava com coisas desnecessárias, comprando roupa que não preciso ou produto mais caro no súper".

"Parei para pensar e dá para pagar muita coisa com esse dinheiro. Falei com ela (minha mãe) e vamos dar uma 'ajeitada'. Vou economizar porque quero fazer intercâmbio fora do País e investir no meu inglês. Tudo isso custa dinheiro, né", concluiu a jovem.

#fin no YouTube: As primeiras lições sobre finanças os alunos não vão esquecer

O conteúdo de seis encontros teve muitos exemplos práticos, como o exercício de quanto cada um deles custa à família. Severo aposta que é o melhor jeito de aprender finanças pessoais para quem está na faixa dos 14 aos 17 anos.

As atividades também incluíram levantar objetos que não eles não usam mais e que podem ser vendidos gerando um dinheiro extra, até como montar viagens de férias de 30 dias para quatro pessoas, com destinos no Brasil e no exterior, com limite de gasto de R$ 40 mil.

"É tanto dinheiro que não sabemos bem o que fazer, por onde começar", admite Gabriel de Borges Sattler, sobre o desafio de fazer caber os desejos das férias no limite do orçamento dado pelo professor. "O segredo é fazer os roteiros e montar as opções de lazer com o dinheiro que se tem", orientou o educador. "Tem de caber no orçamento", resume Severo, citando uma regra de ouro do planejamento das finanças pessoais.

Isabela Maria Martins Brum diz que foi o exercício de que mais gostou. "Descobri que a gente gasta muita coisa no impulso e também que, dependendo da data em que se comprar a passagem aérea, a diferença pode ser de até R$ 2 mil!", cita Isabela.

Além disso, Gabriel também já decidiu vender o violão que não toca mais. O colega Arthur Pinto Lages reuniu uma bicicleta e um mouse de computador para o mos fim. Os dois vão fazer um 'dinheirinho'. "Não sabia muito bem como fazer isso, aí surgiu essa aula na escola e agarrei a chance para aprender", valoriza Arthur.

"Tem de aprender a priorizar", completa Lucas Rodrigues Madeira, que abriu o jogo durante a reportagem do #fin - Finanças e Investimentos . "Torrava toda a mesada de R$ 350,00 que recebia. Agora quero guardar um pouco. Ah, e quero trabalhar com investimentos na bolsa de valores no futuro. Meu avô já faz isso", completa.

A capacidade da turma de rapidamente assimilar as estratégias surpreendeu Severo, que vê na geração dos millenials, que identifica o comportamento da faixa etária dos alunos da turma, novas formas de encarar a relação com o dinheiro. O acesso à internet é uma das influências, acredita.