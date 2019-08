EUA voltam à Expointer para ampliar intercâmbio o Sul do Brasil

Patrícia Comunello

Depois de 26 anos sem ter um endereço oficial na Expointer, os Estados Unidos voltam em 2019 e com planos de estreitar o intercâmbio com o setor do agronegócio e ainda mostrar oportunidades na área de educação. O estande fica no Pavilhão Internacional.

Nesta quinta-feira (29), às 14h, haverá a inauguração oficial com a presença do encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil, William Popp. A cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Julia Harlan, destaca que a presença do país na feira é prova do interesse em fazer uma maior aproximação coma região.

“É muito importante o intercâmbio. Temos muitas oportunidades para fortalecer esta relação entre os EUA e o Sul do Brasil”, reforça Julia. “Temos muitas informações sobre bolsas de estudo e potenciais para as relações, além de trazermos representantes dos nossos setores para discutir genética e área do agronegócio.”

No estande, o visitante pode conferir publicações oficiais do país, vídeos mostrando a produção primária e negócios em alimentos e exportações e ainda saber mais sobre como fazer visto e fazer intercâmbio nos EUA, na área de educação, com o EducationUSA, que é o escritório oficial do governo americano que promove estudos no país e tem uma rede global de mais de 400 centros de orientação, um deles em Porto Alegre.

Quatro associações norte-americanas vieram ao evento em Esteio: U.S. Livestock Genetics Export (Associação de Exportação de Genética Animal dos Estados Unidos), The National Association of Animal Breeders (Associação Nacional de Criadores de Animais), The American Paint Horse Association (Associação Americana do Cavalo Paint) e The American Embryo Transfer Association (Associação Americana de Transferência de Embriões).

Nesta quinta-feira, será realizado o seminário Estados Unidos: tendências nas exportações globais de carne bovina e genética, com palestras do conselheiro para Assuntos de Agricultura da Embaixada dos Estados Unidos, Oliver Flake, e da diretora de programas internacionais da National Association of Animal Breeders, Sophie Eaglen, no Centro de Eventos da Pista B.

