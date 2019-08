Escolha dos agraciados passa por critério técnico

A priorização do critério técnico na escolha dos vencedores do troféu O Futuro da Terra é fator essencial da premiação. Assim, os agraciados passam pelo crivo do Comitê Especial, formado por integrantes do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs, coordenado por Gervásio Annes Degrazia, que identifica pesquisas direcionadas para melhorar o desempenho do agronegócio gaúcho, levando em conta práticas eficientes e sustentáveis. Degrazia foi homenageado pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero.