Governador vai de Trensurb à Expointer para dar exemplo de mobilidade

Leite embarcou no começo da manhã para cumprir o dia no Parque de Exposições Assis Brasil ITAMAR AGUIAR/PALÁCIO PIRATINI/DIVULGAÇÃO/JC

Na primeira Expointer como governador, Eduardo Leite preferiu usar o transporte que mais leva público para encarar o segundo dia na feira: o trem metropolitano. Leite embarcou no começo da manhã desta segunda-feira (26) para cumprir o dia no Parque de Exposições Assis Brasil.

Após passar o cartão unitário na catraca da estação Mercado, no Centro de Porto Alegre, o governador esperou o trem na plataforma para seguir rumo a Esteio. A viagem levou 26 minutos, segundo a assessoria do chefe do governo. Leite foi de pé para o destino, vestido com blazer preto e sem gravata, e ainda interagiu com usuários.

Ao justificar a opção pelo trem, Leite observou: “Tivemos recorde de público no domingo e fechamos o estacionamento por falta de vagas. Para quem reclamou do trânsito para chegar na Expointer, resolvi usar o trem para provar que é fácil e rápido vir de transporte público e que não tem desculpa para não visitar a feira”.

Leite lembrou que o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, já havia usado a alternativa de ir a pé, mas a razão é simples: Ranolfo mora em Esteio, a algumas quadras do parque.

No seu perfil no Instagram, o governador postou alguns stories da trajetória até a feira. Na primeira agenda do dia, houve a abertura da central de imprensa no parque.