Tempo bom garante começo de semana movimentado na Expointer

Depois de um fim de semana de pavilhões e corredores lotados, que contou com a presença de quase 150 mil pessoas no sábado e no domingo , o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, voltou a abrir com casa cheia na manhã desta segunda-feira (26). Além do sol, convidativo para o passeio ao livre, a visitação de escolas da Região Metropolitana de Porto Alegre faz movimentar o começo de semana na Expointer.

O Pavilhão dos Pequenos Animais é um dos mais disputados pela garotada. A proximidade dos animais desperta curiosidade e vira motivo para muitas fotos e 'selfies' ao lado dos exemplares. Laura Brito, de 5 anos, veio de Nova Santa Rita para visitar a feira. Acompanha da mãe e da avó, não desperdiçou olhares atentos na ala onde galos de diversas raças estão expostos. Logo ao lado, os estandes de coelhos e chinchilas também arrancavam comentários dos visitantes. "Que fofo!", largou Enzo, de 4 anos, que via o animal tão de perto pela primeira vez.

No que depender da previsão do tempo, a 42ª edição da Expointer deve seguir movimentada ao menos até o fim da semana, com tempo bom e temperaturas em alta. As exposições ocorrem até o próximo domingo (1). A expectativa é de que a edição deste ano supere os números de negócios e de visitações do ano passado, registrando recorde de público.

A entrada no parque ocorre sempre das 8h às 20h30 para pedestres (portões 2, 3 e 6) e até as 20h para veículos visitantes. O ingresso individual custa R$ 13,00, estudantes e idosos pagam R$ 6,00, crianças até seis anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada. O estacionamento de veículos é R$ 32,00. Já motos não são permitidas. Terá ponto de venda de ingresso na estação Mercado das 8h às 18h.