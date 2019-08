Vice-governador gaúcho defende aposentadoria especial para policiais

O secretário estadual de Segurança Pública e vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB), defende que a reforma da Previdência estadual tenha regras diferenciadas para os profissionais da segurança. Depois que estados e municípios foram excluídos do texto da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional, o governo Eduardo Leite (PSDB) estuda fazer mudanças nas regras previdenciárias do Rio Grande do Sul ainda neste ano. Leia mais em https://bit.ly/30wZDB4