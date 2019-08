Público prova novidades de cortes em sessões da Vitrine da Carne na Expointer

Patrícia Comunello

Difícil encontrar um lugar na Expointer, maior feira agropecuária da América Latina e que começou nesse sábado (24) em Esteio, no Rio Grande do Sul, que faça tanto sucesso e atraia tanto público como a Vitrine da Carne Gaúcha. No local, montado em parceria com Senar/Farsul e Sebrae, ocorrem sessões diárias às 10h30min, 12h, 14h e 16h30min, com o especialista em carne e churrasco Marcelo Bolinha Conceição, que apresenta novos cortes e dá dicas de preparo.

O público prova ao final de casa sessão a carne que um chef de cozinha prepara. Em cada horário, é um tipo de carne - bovina (diferentes raças), ovina e suína. As demonstrações vão até o sábado (31). É bom chegar sempre um pouco antes de começar para pegar lugar na arquibancada. Nesse sábado, primeiro dia da feira, mais de 300 pessoas acompanharam as quatro sessões de cortes.

Uma novidade este ano vai rolar na quinta-feira (29). Bolinha vai fazer a desossa de uma carcaça de ovino em um minuto.

O especialista em carnes, que tem canal no YouTube e viaja o mundo em busca de novidades para levar a açougues e churrascarias, já está mostrando cortes que fazem sucesso em outros mercados.

Entre eles, está o matambrito (que surgiu no Uruguai), feito com carne suína, ideal para preparar na chapa e que tem uma capinha de gordura. “Caiu no gosto das pessoas porque é fácil de fazer, pode fazer em casa. Virou até corte nobre”, diz Bolinha.

Há mais opções como o Tomahawk, referência ao míssel norte-americano, feito com a área de entrecot com osso comprido.

Outra aposta para atrair o paladar de quem passar pela Expointer é a Garupa de Cordeiro, construída com a desossa da porção traseira do lombo juntamente com a parte superior do pernil - são 12 cortes em um (duas picanhas, alcatras, maminhas, dois filés, contrafilés e vazios). A combinação acentua os diversos sabores da carne de ovelha, garante Bolinha. ”Ideal para fazer no forno”, sugere.

Outras lições passam por novas formas de amarrar e decorar os cortes, numa linha de design da carne para venda em açougue e para os consumidores também arriscaram no preparo em casa. “Usamos muito barbante, o que muda o design e é uma opção nos açougues”, diz o comandante da cena na Vitrine.

Bolinha tem participado de campeonatos mundiais de cortes na Austrália e Nova Zelândia, fontes de inovações que chegam ao Brasil. “Trazemos novos conceitos de estética para a carne, e o Brasil acompanha. Isso gera maior valor agregado”, observa o especialista.

Confira a Vitrine da Carne:

Onde: Pavilhão Internacional, área da Farsul/Senar/Sebrae

Sessões: até 31 de agosto

Opções de horários: 10h30min (ovino), 12h (bovino), 14h (suíno) e 16h30min (bovino)

Novidade na quinta (29): desossa de carcaça de ovino em 1 minuto, às 12h