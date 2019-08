Fluxo de produtos agrícolas entre Brasil e Japão pode aumentar, diz ministra

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende voltar ao Japão em outubro. Ela disse que não sabe detalhes sobre a visita. A declaração foi dada na abertura da 4ª edição do Diálogo Brasil-Japão, realizado nesta segunda (26) em São Paulo.

"No mês de maio, estive no Japão, onde fui muito bem recebida", disse ela, referindo-se à missão em países asiáticos ocorrida neste ano. "O presidente Jair Bolsonaro esteve em Osaka este ano e tem intenção de retornar novamente no mês de outubro", afirmou.

Durante o discurso, a ministra disse que Brasil e Japão podem aumentar o fluxo de comércio, inclusive de produtos agrícolas. Segundo ela, o Ministério vem tentando abrir o mercado japonês para novos produtos brasileiros. "Em 2018, a participação do Brasil em importações agrícolas do Japão foi de 3,2%, menos da metade da nossa média mundial. Há espaço para mais", destacou.