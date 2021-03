Prefeito de Encantado Adroaldo Conzatti morre aos 81 anos

O prefeito do município de Encantado, no Vale do Taquari, morreu nesta sexta-feira (19). Adroaldo Conzatti (PSDB) tinha 81 anos e estava internado no Hospital Bruno Born, de Lajeado. Ele teve hemorragia cerebral após uma queda.

Conzatti foi diagnosticado com Covid-19 no início de março e ficou internado no Hospital Santa Terezinha de Encantado. Depois, o prefeito sofreu uma queda e foi transferido para o Hospital Bruno Born, onde passou por um procedimento cirúrgico na cabeça.

O município divulgou nota de pesar pela morte do prefeito. A Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) também lamentou o ocorrido. Segundo a entidade, Conzatti se elegeu vereador de Encantado pela primeira vez em 1972 e estava atualmente em seu quarto mandato como prefeito.