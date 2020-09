Urbanizadora investe R$ 60 milhões em novo bairro em Guaíba

A Urbanizadora Concórdia e Dallasanta Empreendimentos está investindo R$ 60 milhões no empreendimento Guaíba Park, o primeiro bairro planejado do município da Região Metropolitana de Porto Alegre. O espaço atem área de 79,4 hectares, às margens da BR-290 e da BR-116.

O empreendimento terá de uso misto, com espaços residenciais, comerciais e de serviços. São 995 terrenos, distribuídos em oito quadras para residências e outras seis para empreendimentos comerciais, totalizando 1.009 unidades.

Com as obras em andamento desde o fim do ano passado, já foi executado o primeiro acesso junto ao Foro e à futura loja da Havan em Guaíba. A previsão de entrega das fases de urbanização compreende cinco etapas, que vão de junho de 2022 a junho de 2024.

De acordo com Alexandre Engel, sócio e gerente de Desenvolvimento de Negócios e Projetos da Urbanizadora Concórdia, vários terrenos já foram comercializados nas principais avenidas, onde serão construídas operações de comércio e serviços.

O Guaíba Park Bairro Planejado prevê cinco praças, espaço para shows e eventos ao ar livre, estações de ginástica, pista para caminhadas, quadra poliesportiva, espelho d’água e cachorródromo. O projeto terá a primeira ciclovia de Guaíba, com um percurso de 5,2 quilômetros.