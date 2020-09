O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta segunda-feira (14), que quer um relacionamento futuro "ótimo" e um acordo de livre-comércio com a União Europeia (UE), mas que é preciso garantir a "soberania" e a "integridade" do Reino Unido.

"Vamos apoiar o crescimento de empregos em todo o Reino Unido e sobretudo vamos proteger a integridade territorial do Reino Unido e o processo de paz na Irlanda do Norte", declarou Johnson na Câmara dos Comuns - equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil - ao entregar o, como é chamada a saída dos britânicos do bloco europeu. O premiê também disse que um acordo não será alcançado se a UE "tentar nos dividir".