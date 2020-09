Rio Grande do Sul anuncia R$ 5,6 milhões para negócios inovadores

Os produtos e soluções inovadores de empresas que usam tecnologias portadoras de futuro como Inteligência Artificial, Blockchain e Internet das Coisas para transformar a matriz produtiva gaúcha terão um incentivo de R$ 5,6 milhões.

O edital Techfuturo, apresentado nesta segunda-feira (14) pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), já está aberto e as submissões dos projetos podem ser feitas até 29 de outubro. No dia 16 de dezembro será divulgada a lista final das contratadas.

“Queremos que as propostas apresentadas se tornem contribuições que gerem valor econômico e que contribuam para a matriz econômica destas empresas e do Estado”, comenta o líder da SICT, Luis Lamb. O edital conta com a parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae/RS) – a instituição aportará R$ 2 milhões, que se somam aos 3,6 milhões de recursos do Estado.

Os projetos terão que ser realizados pela iniciativa privada em parceria com centros de tecnologia e universidades. São três categorias de projetos: médias e grandes empresas (que poderão buscar até R$ 300 mil), inovação aberta (até R$ 200 mil) e micro e pequenas empresas (até R$ 100 mil). Em todas elas, as companhias terão que dar contrapartidas financeiras, de 30%, 10% e 5% respectivamente.

Lamb conta que o edital de tecnologias portadoras de futuro teve como base um estudo feito em 2018 pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e atualizações que foram sendo feitas desde lá. A iniciativa vai contemplar setores econômicos estratégicos com agroindústria, metalomecânico, saúde, educação, games, celulose, eletroeletrônico, entre outros.

“O Techfuturo está alinhado com uma política de inovação moderna, focada nos setores estratégicos para a evolução das matrizes econômicas”, relata Lamb. O evento virtual de apresentação do edital acontece às 17 horas com a participação do governador Eduardo Leite, de Lamb, do diretor presidente da Fapergs, Odir Dellagostin e do diretor-superintendente do Sebrae/RS, André Godoy.