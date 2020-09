Zaffari planeja supermercados em três pontos que tinham lojas do Nacional em Porto Alegre

Área do antigo Nacional na avenida Wenceslau Escobar foi comprada pelo Grupo Zaffari em leilão no ano passado LUIZA PRADO/JC

A Cia. Zaffari planeja mais três unidades, em Porto Alegre, em pontos que foram ocupados, em outros anos, pela rede Nacional: um na Zona Sul, outro no bairro Rio Branco e mais um no Jardim Lindoia.

obras no prédio do antigo supermercado Nacional na avenida Wenceslau Escobar A empresa deu início a, bairro Tristeza. Procurada pela reportagem, a companhia não informou detalhes do projeto, mas confirmou a responsabilidade pelas obras. Na Wenceslau, os preparativos para a instalação da loja chamaram a atenção da vizinhança.

Não muito longe do ponto, a bandeira tem uma unidade na avenida Otto Niemeyer, também no bairro Tristeza. Por meio de nota, a Cia. Zaffari informou que ainda aguarda tramitação na prefeitura de Porto Alegre para a divulgação do projeto. O imóvel foi adquirido pelo grupo em 2017, por R$ 26 milhões.

abertura de uma filial na avenida Lucas de Oliveira O Zaffari já encaminhou à prefeitura projeto para, no bairro Rio Branco. Em nota, a empresa informou que o projeto da Lucas de Oliveira está em aprovação na prefeitura. “É um dos projetos prioritários e esperamos, em breve, concluir as tramitações da qualificação da atual edificação”, salienta o texto, indicando que vai detalhar as operações após a conclusão das aprovações e licenciamentos.

A rede gaúcha também "herdou", em 2018, o contrato de locação do prédio onde funcionou o Nacional na avenida Panamericana, no bairro Lindoia, na Zona Norte de Porto Alegre. Por lá, há placas indicando que o Grupo Zaffari realiza melhorias no empreendimento.