Município concede incentivo para ampliação de área da Languiru

Conforme já anunciado no ano passado, a Cooperativa Languiru ampliará seu frigorífico de aves, localizado no município de Westfália, dobrando a capacidade de abate. Por meio de uma lei municipal, o Poder Executivo concedeu auxílio à empresa no sentido de, por meio da ampliação de seu empreendimento, promover o desenvolvimento econômico e social no município.