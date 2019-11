Caixa de som mais potente da Harman chega ao Brasil

Potência sonora e efeitos luminosos são alguns dos atrativos a PartyBox 1000, um dos lançamentos mais esperados da JBL. A caixa de som possui DJ PAD 4x4, na qual podem ser reproduzidos 48 efeitos sonoros pré-setados e 16 personalizáveis - como percussão, teclado, piano, entre outras infinitas possibilidades de mixagens. O dispositivo vem ainda com uma pulseira detectora de gestos para comandar os efeitos sonoros e luminosos. Os 1100 W RMS de potência sonora real tem como aliado o subwoofer de 12", que traz graves intensos e precisos. Outra funcionalidade do produto é a possibilidade de conexão com outra PartyBox 1000 via TWS (True Wireless Stereo) e com um fio de saída RCA. Com isso, é possível conectar várias caixas para amplificar o som, mesmo em grandes espaços. O preço sugerido é de R$ 7.499,00.