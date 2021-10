São Leopoldo abrigará centro de distribuição da rede de supermercados do Grupo Pereira

O município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, abrigará o primeiro centro de distribuição do Grupo Pereira, maior rede de supermercados de Santa Catarina e oitava maior do Brasil. No total, serão 10 mil metros quadrados de área, congregando as antigas instalações da empresa Hyundai Elevadores, com 7,5 mil metros quadrados, e um terreno de 3,5 hectares, que será cedido pela Prefeitura de São Leopoldo. O investimento total da área chega na casa de R$ 22 milhões.

O prefeito da cidade, Ary Vanazzi, entrega nesta quinta-feira (13), à Câmara de Vereadores, o projeto de lei que autoriza a doação com encargos da área de terras no Distrito Industrial. A expectativa é de que sejam criados 550 empregos na operação, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel. “A expectativa é de que o projeto passe sem ressalvas. Temos tranquilidade que a Câmara vai ratificar o plano”, diz. Segundo a assessoria de imprensa do Grupo, ainda não há previsão de inauguração do Centro.

A negociação com o Grupo Pereira já estava sendo realizada há cerca de seis meses, afirma Juliano, quando a empresa procurou a prefeitura. “O nosso objetivo era criar condições para que tanto o centro administrativo quanto o de distribuição permanecessem em São Leopoldo”, pontua, destacando a importância da operação para a economia do município. O centro irá abastecer as quatro lojas do Fort Atacadista, a bandeira de atacarejo do grupo, que estarão localizadas nas cidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre, que têm previsão de inauguração no fim do primeiro trimestre de 2022.

Fundado em 1962 em Itajaí (SC), o Grupo Pereira tem aproximadamente 16 mil funcionários e 90 unidades de negócios em operação nos Estados de SC, MT, MS, SP, GO e DF.