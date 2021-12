CCJ sabatina André Mendonça, indicado ao STF por Bolsonaro

Ocorre na manhã desta quarta-feira (01), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a sabatina do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A relatora da indicação é a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

A relatora disse acreditar que Mendonça será aprovado pelo Senado, pois, segundo ela, o relatório não foi pautado por questões ideológicas, nem religiosas, já que Mendonça é pastor evangélico.

A mensagem com a indicação de Mendonça chegou à CCJ no dia 18 de agosto. Ao longo de quase quatro meses, senadores cobraram a sabatina do indicado, que só foi marcada em novembro.

Durante a sabatina de Mendonça, cada parlamentar terá dez minutos para fazer perguntas, e o indicado terá o mesmo prazo para resposta. Os senadores terão mais cinco minutos para réplica, e André Mendonça, o mesmo tempo para tréplica.