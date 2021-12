Acompanhe em tempo real o julgamento do caso Kiss

A Justiça gaúcha começa nesta quarta-feira (1) o julgamento dos acusados pelo incêndio da boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. O julgamento dos quatro réus pelo júri popular tem início marcado para as 9h desta quarta-feira, no Foro Central I de Porto Alegre.

Os quatro acusados respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos; e 636 vezes tentado, número de feridos).

São eles:

Elissandro Callegaro Spohr – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Mauro Londero Hoffmann – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Marcelo de Jesus dos Santos - vocalista da Banda Gurizada Fandangueira,

- vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão - produtor musical

Acompanhe abaixo o minuto a minuto do julgamento:

9h50min - O maior júri da história do Judiciário gaúcho será presidido pelo juiz Orlando Faccini Neto , titular do 2º Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

10h03min - “Vamos combinar uma coisa aqui que vai ser combinada uma vez só: uma pessoa fala por vez”, alerta o magistrado para os representantes das defesas dos réus.

10h06min - "Eu lhe peço para colocar a máscara, por favor”, pede o juiz para um dos advogados de Luciano Bonilha. O julgamento segue protocolos de proteção contra a Covid-19. Todas as pessoas presentes no julgamento terão de apresentar o comprovante de vacinação contra. A medida é válida para as equipes de trabalho envolvidas no julgamento, bem como jurados, testemunhas, imprensa, familiares, sobreviventes e partes que circularão nas dependências do Foro Criminal.

10h12min - “Sou um magistrado que confia na inteligência dos jurados. Em nenhum momento suporei que um jurado de Porto Alegre haverá de dar mais razão ao Ministério Público (MP) pelo fato do MP sentar ao lado do juiz”, diz o magistrado ao responder um pedido de nulidade do julgamento proposto pela defesa de Elissandro Spohr, que alegou um possível tratamento diferenciado em razão do posicionamento da acusação e da defesa no plenário.

10h18min - "Durante as falas, se eventualmente forem exibir algo que qualificarei como imagens fortes, se puderem, por gentileza falarem antes que isso será feito, porque esse julgamento será transmitido pelo YouTube, o Tribunal se encarregará de não transmitir essas imagens respectivas", lembra o magistrado. Todo o julgamento é transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no YouTube

10h20min – O juiz Orlando Faccini Neto, dá início ao processo de sorteio dos jurados. Vinte e cinco nomes serão colocados na urna. Sete jurados serão sorteados para fazer parte do conselho de sentença.

10h26min - Advogados de defesa acompanham a chamada dos nomes dos 25 jurados que irão para a urna, onde serão sorteados os sete que formarão o conselho de sentença