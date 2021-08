Fábrica da GM em Gravataí volta a produzir após cinco meses

Mais de cinco meses sem montar um único veículo, a fábrica da General Motors, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), voltou à produção. A decisão de interromper a fabricação foi anunciada em março , valendo a partir de 5 de abril. Devido à crônica falta de componentes, a montadora adiou outras duas vezes a retomada. A mais recente estava prevista para 3 de agosto

A unidade é considerada a mais eficiente da marca no mundo, considerando o número de unidades com o uso do parque industrial instalado. A cada um minuto, um veículo do modelo Onix era montado , antes da parada. Ao dia, eram 1,4 mil veículos. A capacidade anual é de 350 mil unidades. No segundo semestre de 2019, foi concluído o último investimento na operação , com aporte de R$ 1,4 bilhão.

Nesta segunda-feira (16), 1,3 mil funcionários da GM deram entrada no Centro Industrial Automotivo de Gravataí (Ciag). O número compõe um turno de trabalho, que será o único ativado, por enquanto. Outros 1,2 mil são das sistemistas, que são as fornecedoras situadas no Ciag. Os metalúrgicos das fornecedoras voltaram a trabalhar na semana passada.

Antes da pandemia, a unidade vinha operando com três turnos e quase 3 mil empregados só da GM, fora o quadro dos sistemistas, que são os fornecedores, com mais de 2 mil.

"Este dia (retomada da fábrica) era esperado por todos. Estamos eufóricos com a possível retomada do segundo turno em outubro", projeta o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra) Valcir Ascari. Já o terceiro turno, o sindicato aposta que possa voltar até o fim do ano.

Mesmo com a unidade parada, a companhia automotiva norte-americana abriu processo de seleção para seu banco de talentos em Gravataí, que já foi encerrado. A GM informou, em nota, em junho, que a seleção foca a diversidade, com "inclusão e o pertencimento". Os perfis buscados eram para postos desde estágio até cargos mais elevados.

Jornal do Comércio, que a montadora A vice-presidente da montadora para a América do Sul, Marina Willisch, já havia destacado, em entrevista em maio ao, que a montadora teria mais medidas na área de inclusão . "Processos de seleção para vagas na região precisam ter, no mínimo, 50% de mulheres candidatas", observou Marina.