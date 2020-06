Germani Alimentos recebe investimento de R$ 35 milhões do Grupo Dallas

Com reforço de R$ 35 milhões se somando aos mais de R$ 60 milhões já aplicados em Santa Cruz do Sul desde 2016, o Grupo Dallas, de Mato Grosso do Sul, já injetou quase R$ 100 milhões na produção massas e biscoitos na cidade. Os novos recursos da companhia no município gaúcho, localizado no Vale do Rio Pardo, serão destinados a ampliar a capacidade da fábrica da Germani Alimentos na fabricação de massas longas, como espaguete e linguine, e novas empacotadoras para os produtos Germani, Dallas, Coroa, Levit e Corsetti.

O reforço na estrutura começará a ser instalado em breve e deverá estar pronto em 2022. Como o novo maquinário, a capacidade produtiva da empresa na fabricação de massas longas chegará a 7 mil quilos por hora. O volume extra se somará à linha inaugurada em dezembro de 2019 para produção de massas curtas (como penne, parafuso e conchinha), com capacidade de 4 mil quilos por hora. Ou seja, ao final de 2022 a Germani poderá produzir 22 mil pacotes de macarrão de 500 gramas a cada 60 minutos.

A meta é reforçar a presença da empresa em todo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, de acordo com a fabricante, que não descarta, porém, dar início a exportações a partir de Santa Cruz do Sul, futuramente. Com os novos investimentos também devem vir novas contratações, mas a companhia não detalha números futuros e afirma que as novas vagas serão abertas conforme necessidades que forem surgindo. Nos últimos três meses, a empresa já contratou 83 funcionários e contabiliza, hoje, 370 funcionários no total.

Grupo Dallas adquiriu a Germani “Desde que o entrou o(em 2015), vem crescendo constantemente em importância econômica e na diversificação de atividades em Santa Cruz do Sul. Tanto que já é a 14ª em retorno de valor adicionado gerado ao município”, ressalta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade, Carina Panke da Silva.

Carina explica que o investimento não teve nenhuma concessão de benefícios fiscais, mas apenas obras de infraestrutura do entorna da unidade. Desde 2016, quando começou efetivamente a investir na operação da Germani Alimentos, o Grupo Dallas já havia aplicado R$ 62 milhões em três novos fornos para produção de biscoitos e empacotadoras, além de reforços nas linhas de massas e reformas na unidade fabril. A meta, diz a empresa, é tornar a unidade uma das principais indústrias nos segmentos de massas, biscoitos e cereais do Brasil.

O Grupo Dallas, apesar ter sede Mato Grosso do Sul, tem suas “origens” no Rio Grande do Sul. Foi criada em 1983 por empreendedores que migraram para lá e operavam com atividades agropecuárias. Com a forte atuação na pecuária e no cultivo e comercialização de cereais _ como soja, milho, trigo _ novos negócios começaram a surgir. Em 1996, foi inaugurado o parque industrial da Dallas Alimentos, para produção de massas, biscoitos e misturas para bolo, beneficiamento e industrialização de arroz, em Nova Alvorada do Sul (MS). Em 2013, inaugurou uma indústria especializada na produção de massas de cortes curto e longo em Cabreúva (SP). Até que em 2015 adquiriu a Germani Alimentos e suas marcas centenárias, como a massas Coroa.

Das fazendas às massas

- O Grupo Dallas opera na produção industrial de alimentos, agricultura, pecuária, transporte e logística, importação e exportação de grãos, entre outras atividades. Ao todo, conta com três plantas industriais.

- O complexo produtivo conta, ainda, com dezessete silos para armazenagem e secagem de grãos, dois armazéns graneleiros com capacidade de estoque de até 103.000 toneladas/ano de grãos, uma unidade de beneficiamento e industrialização de arroz (com capacidade de 500 t por dia), além de moinho (com capacidade de beneficiamento de 450 toneladas por dia), contabilizando mais de 60 mil m² de área construída.

- A base industrial é complementada com três centros de distribuição (em Campo Grande, Cuiabá e Goiânia), que ajudam na entrega dos alimentos de Norte a Sul do Brasil, além de embarques para outros países.

Fonte: Grupo Dallas