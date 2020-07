Com Grenal 425 à vista, clubes decidem terminar Gauchão 'dentro do campo', diz FGF

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

clássico Grenal foi transferido do Beira-Rio Os clubes que compõem o primeiro escalão do futebol gaúcho decidiram neste sábado (18) que querem terminar o Campeonato Gaúcho de 2020, apesar de questões que tornam incerta a retomada de jogos em algumas localidades, como Porto Alegre. O, que será o 425º da história dos confrontos e está marcado para a quarta-feira (22),, na Capital, para o estádio do Caxias, em Caxias do Sul, mas muita coisa pode acontecer até lá.

Em sua conta no Twitter, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) postou, no começo da noite, que videoconferência com os clubes que disputam o Gauchão Ipiranga 2020 alinhou "questões referentes à retomada da competição".

"Os dirigentes reiteraram a intenção de terminar o campeonato dentro de campo", informou a entidade na nota. Os jogos estão parados desde 15 de março, quando começaram as restrições a atividades e jogadores, comissões técnicas e direções principalmente de Grêmio e Inter defenderam a suspensão para não expor equipes a riscos.

A tabela dos jogos já definida prevê outros dois jogos na quarta além de Inter e Grêmio, com Ypiranga x Esportivo e Pelotas x Brasil.

Na quinta-feira (23), será a vez de Caxias e Juventude, São Luiz e São José e Novo Hamburgo e Aimoré, encerrando a rodada. A quinta rodada será em 25 e 26 de julho. A rodada final da fase classificatória está prevista para ocorrer no dia 29.

A autorização para a retomada de jogos saiu há uma semana, após acerto entre governo estadual e a FGF, que apresentou protocolos de segurança sanitária.