Ernesto Scheffel

Parabéns mais uma vez ao Jornal do Comércio pela Reportagem Cultural, resgatando a qualidade a originalidade do artista Ernesto Frederico Scheffel (). Que personagem rico e criativo foi Scheffel! Além de artista plástico premiado no Brasil e no exterior, compôs música erudita, algumas delas executadas pela nossa Ospa. Parabéns também pela escolha do jornalista Felipe Reis, que tratou com muita fluência a vida e a obra do artista! (Aldo Mellender de Araújo, Departamento de Genética, Instituto de Biociências da Ufrgs)