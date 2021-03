Maior parque logístico do RS terá mais duas operações com oferta de 500 empregos

O maior parque logístico privado do Rio Grande do Sul ganhou mais duas operações de grandes empresas. Uma delas é a Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, e outra é de fora do Estado, mas a 3SB não pode informar devido ao sigilo.

As duas instalações vão gerar 500 vagas de emprego e cerca de R$ 30 milhões "em adequações e infraestrutura", informa o 3SB Parque Logístico, que também vai investir R$ 35 milhões em ampliação.

O complexo começa, em abril, a expansão da área, acrescentando mais 25,8 mil metros quadrados ao hub, situado em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Com isso, o complexo atingirá 175 mil metros quadrados. O aporte na expansão física será de R$ 35 milhões.

Do galpãp, 18.488 metros quadrados estão com a Comercial, que vai usar o hub para abastecer a rede de atacarejo Stok Center, que teve expansão na RMPA e no Litoral Norte.

Os outros 12.748 metros quadrados serão usados pela outra empresa, que é "líder nacional em seu segmento", diz o parque logístico, ao explicar que ainda não pode divulgar o nome.

A Comercial Zaffari já está dando início à ocupação do espaço.

Com as novas clientes, o 3SB alcançará 11 operações. As outras já no complexo são Super BIG, Pepsico, DHL, Dispar, AMPM Ipiranga, Prometeon, Tgestiona, Rodasul e Movvi.