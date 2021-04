Ouro fecha em queda, com retornos das bolsas de NY e Treasuries

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O contrato futuro de ouro fechou a sexta-feira (23) em queda, com o mercado buscando os melhores retornos oferecidos nesta data pelas bolsas de Nova York e pelos Treasuries. Com o apetite por risco em voga nesta sessão, o metal precioso, considerado um ativo de segurança, acabou prejudicado.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para junho encerrou o dia em queda de 0,18%, a US$ 1.777,8 por onça-troy. Na semana, a variação foi levemente positiva, de 0,01%.

A disposição de investidor em tomar risco no mercado elevou os rendimentos de ações negociadas nas bolsas de Nova York e, também, dos títulos públicos americanos.

Os papéis da dívida dos Estados Unidos são um concorrente do ouro e seus juros fortalecidos nesta sessão, assim como o próprio ambiente de bom humor global, acabaram prejudicando a demanda pelo metal precioso.

Por outro lado, o dólar fraco no exterior conteve as perdas do ouro. A moeda americana em baixa torna commodities, como o chamado "porto-seguro dos investimentos", mais baratas para detentores de outras divisas e induz à compra.

Agência Estado