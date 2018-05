Everton treina com bola e pode reforçar o Tricolor diante do Ceará

O dia após a vitória sobre os uruguaios do Defensor pela Libertadores da América teve uma notícia boa no CT Luiz Carvalho. O atacante Everton voltou a treinar com bola e pode aparecer entre os relacionados para a partida deste domingo, às 19h, diante do Ceará, em Fortaleza, pela 7ª rodada do Brasileirão.

A previsão é de que o atacante ficasse três semanas afastado para tratar a lesão no músculo adutor da coxa esquerda, mas, surpreendendo a todos, o Cebolinha, como é chamado, voltou em pouco mais de 10 dias. Encontrando dificuldades em romper as retrancas promovidas pelos últimos adversários, Everton surge como ótima opção, já que penetra com velocidade no meio da zaga adversária.

Já o centroavante Jael deve seguir de fora. Ele não treinou nesta quinta-feira e deve dar continuidade ao tratamento muscular da coxa direita. Por outro lado, André tende a voltar à equipe titular. Como não está inscrito no torneio continental, ele atua apenas no Campeonato Brasileiro. Já Bruno Cortez, poupado na Libertadores, deve voltar ao time. Assim como o volante Jailson.

Quem deve perder a titularidade, já que não aproveitou as chances dadas pelo técnico Renato Portaluppi, é Maicosuel. Ele teve má atuação diante dos uruguaios e foi substituído por Lima, que deve ganhar a vaga. Uma provável escalação para enfrentar os cearenses tem Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson (Cícero), Ramiro, Luan e Lima; André.

O Tricolor realiza um último treino na manhã desta sexta-feira e segue para Fortaleza no início da tarde. Mesmo com a greve dos caminhoneiros que está afetando a distribuição de combustível nos aeroportos de todo o País, a CBF garantiu que a rodada acontecerá sem imprevistos.