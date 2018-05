Governo anuncia acordo com entidades para suspender greve por 15 dias

Após sete horas de reunião, o governo e um grupo de caminhoneiros anunciaram acordo para suspender, por 15 dias, a paralisação que afetava estradas de 23 estados e do Distrito Federal.

O acordo foi anunciado pelo ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) em entrevista coletiva, na noite desta quinta-feira (24). De acordo com ele, das 11 entidades que participaram das negociações, apenas a União Nacional dos Caminhoneiros não concordou com os termos.

A Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) confirmou à reportagem que também não concorda com a política do governo. Mais cedo, a associação abandonou a reunião com o governo.

Além de zerar a Cide sobre o diesel - medida já anunciada na terça (22) -, o governo se comprometeu a ressarcir a Petrobras para que a estatal estenda por um mês o desconto de 10% sobre o preço do diesel na bomba.

Na noite de quarta-feira (23), o presidente da estatal, Pedro Parente, havia anunciado a redução do preço por 15 dias. De acordo com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a União se comprometeu a ressarcir a petroleira a partir do 16º dia. "Não há nenhum prejuízo para a Petrobras", disse Guardia.

Veja alguns pontos do acordo:

Preço do diesel será reduzido em 10% e ficará fixo por 30 dias. O valor ficará fixo em R 2,10 nas refinarias pelo período

Os custos da primeira quinzena com a redução, estimados em 350 milhões, serão arcados pela Petrobras. As despesas dos 15 dias restantes ficarão com a União como compensação para a petrolífera.

A cada 30 dias, o preço do combustível será ajustado conforme a política de preços da Petrobras e fixado por mais um mês.

Não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de cargas.

Tabela de frete será reeditada a cada três meses- Ações judiciais contrárias ao movimento serão extintas.

Multas aplicadas aos caminhoneiros em decorrência da paralisação serão negociadas.

Entidades e governo terão reuniões períodicas.

Petrobras irá contratar caminhoneiros autônomos como terceirizados para prestação de serviços.

Informações da Folhapress e da Agência Brasil.