Aos 85 anos, Jornal do Comércio apresenta novidades editoriais

Em 1933, Porto Alegre tinha 300 mil habitantes. E um jovem, com pouco mais de 20 anos, decidiu empreender. Em 25 de maio, Jenor Cardoso Jarros criou um boletim informativo do comércio em Porto Alegre. Nascia o Consultor do Comércio, periódico que informava aos atacadistas a entrada de produtos coloniais na Capital e o movimento de navios cargueiros no porto. Contava com uma colaboradora decisiva, sua noiva - e depois esposa - Zaida Jarros.

Muita coisa mudou ao longo dessas décadas, inclusive o boletim, que cresceu em número de páginas, periodicidade e assinantes. Tornou-se o Jornal do Comércio, diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul que está completando 85 anos. Ao longo dessas décadas, o JC manteve sua marca de credibilidade. Agora, agrega mais informações relevantes, com um pacote de novidades editoriais.

Nesta segunda-feira, estreia a coluna Conexão China. O Jornal do Comércio foi um dos 13 veículos da América Latina convidado pelo Centro de Imprensa da China a participar de um intercâmbio no gigante asiático. O repórter Thiago Copetti, já instalado em Pequim, viajará pelo país nos próximos cinco meses e terá um canal de informações diárias nas plataformas on-line do JC , além de um espaço semanal, publicado nas segundas-feiras na edição impressa.

Na coluna Conexão China, Copetti trará informações exclusivas sobre possibilidades de negócios e os planos da segunda maior economia do mundo. Vai conhecer grandes indústrias, eventos econômicos e políticos, empresas de diferentes setores, além de participar de seminários em universidades e encontros com representes do governo chinês.

As informações sobre a China são estratégicas e de grande relevância no mundo dos negócios. Basta observar que, entre 2013 e 2017, o gigante asiático ampliou sua participação no comércio mundial de 11,4% para 15%, segundo dados do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). Com isso, o país respondeu por cerca de 30% do crescimento global da economia no período.

Com um jornalista na China, o Jornal do Comércio abre um novo canal de informações, fundamental para os empresários gaúchos e brasileiros, que precisam cada vez mais aprofundar seus conhecimentos e informações sobre essa potência mundial.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a soja, principal grão do agronegócio gaúcho, tem os chineses como maiores compradores. Além do comércio exterior, o governo chinês investe cada vez mais no Brasil e no Estado, notadamente nos setores de infraestrutura e na indústria.

As novidades não estão restritas à editoria de Economia - também há novos espaços na Política, Cultura, Geral e também nos cadernos, detalhados nas próximas páginas.