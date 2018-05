Dólar tem terceiro dia de alta e fecha em R$ 3,7331

O dólar teve ontem novo dia de nervosismo no mercado doméstico e renovou sucessivas máximas, por conta das incertezas geradas pela greve dos caminhoneiros e seus possíveis efeitos na atividade econômica e nas contas fiscais do governo. A divisa norte-americana fechou em alta de 1,90%, cotada em R$ 3,7331, a terceira valorização consecutiva, no segmento à vista. Na máxima do dia, chegou a bater em quase R$ 3,74. O giro ficou em US$ 1,103 bilhão.