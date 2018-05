Presidente da Farsul mostra preocupação com a safra de 2018

A convite do, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, faz uma previsão para a safra agrícola de 2018. Pereira faz uma boa avaliação da colheita de soja, mas mostra preocupação com os demais setores: cita a crise de exportação de frangos e suínos e das dificuldades enfrentadas pelo setor arrozeiro. O depoimento integra o especial Dia da Indústria . Saiba mais na reportagem Pujança no campo contrasta com incerteza para o futuro