Dianteira da RAM 2500 é reestilizada na versão 2018

A tradicional logomarca com o cabrito montês agora aparece somente na tampa da caçamba, que vem com cobertura FCA/DIVULGAÇÃO/JC

A grade dianteira do veículo agora exibe a nova identidade visual da marca especializada em utilitários do grupo Fiat Chrysler Automóveis, na qual se destaca o nome RAM ao centro. Com isso, o estilo frontal ficou mais sofisticado, mas sem perder sua típica imponência. O tradicional logo do cabrito montês foi mantido na tampa da caçamba, detalhe exclusivo para o Brasil na configuração Laramie, que está à venda por R$ 264.900,00.

Na cabine, a novidade fica por conta do acréscimo dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay na central multimídia Uconnect, cuja tela sensível ao toque tem 8,4 polegadas. Dessa forma, a conectividade da picape aumenta.

Toda a força da RAM 2500 está explícita em seu motor turbodiesel de 6.7 litros e seis cilindros em linha, o qual desenvolve 330 cv de potência e impressionantes 1.019 Nm de torque. Números que capacitam o utilitário a rebocar 7.750 quilos, recorde na categoria. O câmbio é automático de seis marchas, e a tração 4x4 (com reduzida) está à disposição do motorista por meio do seletor no painel.

A lista de série da picape também é robusta: seis air bags, controle de tração e estabilidade, monitoramento eletrônico de rolagem da carroceria, controle de balanço do reboque, bancos de couro (sendo os dianteiros com aquecimento, ventilação e ajustes elétricos), ar-condicionado de dois quadrantes com saída de ar para o banco traseiro, dois porta-objetos nas laterais da caçamba (102 litros cada), som premium com nove alto-falantes mais subwoofer, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, volante ajustável em altura e profundidade, estribos laterais e extensor de caçamba, entre outros.