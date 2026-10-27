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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:22

Flávio Bolsonaro chega aos EUA com esposa e filhas

Informação foi confirmada por pessoas ligadas ao governo americano

Informação foi confirmada por pessoas ligadas ao governo americano

Joédson Alves/Agência Brasil/JC
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Agências
O senador e candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou nesta terça-feira (27) aos Estados Unidos com sua esposa e filhas. A informação foi confirmada por pessoas ligadas ao governo americano.
Nesta terça-feira, a Polícia Federal comunicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que Flávio descumpriu a ordem judicial para entregar seus passaportes. Por isso, a PF realizou o cancelamento dos passaportes dele em seu sistema de controle.
Flávio Bolsonaro foi intimado na segunda-feira (26) a entregar seus passaportes em um prazo de 24 horas. Esse prazo venceu no final da manhã desta terça-feira, mas ele não compareceu para cumprir a ordem. Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão contra o senador.
O Departamento de Estado dos EUA informou que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e sua família. O senador não reconheceu a derrota nas urnas ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O mandato de Flávio termina em 31 de janeiro de 2027, data em que perde o foro por prerrogativa de função. Um dia após a derrota para Lula - quando disse que pediria a anulação das eleições -, Flávio disse nesta segunda-feira que iria "organizar" a oposição ao governo.

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