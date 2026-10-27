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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:08

Governo Trump dará visto a Flávio Bolsonaro após fuga do Brasil

Duas pessoas ligadas à família Bolsonaro afirmaram que Flávio chegou aos EUA na tarde desta terça-feira

Duas pessoas ligadas à família Bolsonaro afirmaram que Flávio chegou aos EUA na tarde desta terça-feira

Nelson Almeida/AFP
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Agências
O governo Donald Trump está ciente da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e vai conceder vistos ao senador do PL e sua família, autorizando sua permanência no país. A informação foi confirmada por uma autoridade da Casa Branca ao jornal Folha de S. Paulo.

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