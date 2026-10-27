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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:49

Zucco reconhece vitória de Lula em eleição presidencial

O governador eleito Luciano Zucco (PL) disse que não conhecia o paradeiro do candidato derrotado à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)

O governador eleito Luciano Zucco (PL) disse que não conhecia o paradeiro do candidato derrotado à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)

Sérgio Gonzalez/Federasul/Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
O governador eleito Luciano Zucco (PL) reconheceu nesta terça-feira (27) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Zucco garantiu que vai dialogar com o presidente Lula a partir de 2027.

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