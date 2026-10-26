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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:43

34,3 mil votos foram registrados após as 17h; Lula venceu Flávio por 4,43 milhões

Flávio Bolsonaro disse que é "impossível" aceitar resultado das eleições

Flávio Bolsonaro disse que é "impossível" aceitar resultado das eleições

Agência Brasil
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Agências
Apenas 34.330 votos, ou 0,03% do total, foram registrados após as 17h de domingo, segundo registros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Embora o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aliados contestem o resultado eleitoral por causa da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin de manter as urnas abertas após as 17 horas de domingo, a medida teve impacto ínfimo no número total de votos e não mudaria em nada o resultado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu por uma diferença de 4.430.191 votos.

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