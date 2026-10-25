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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:30

STF prorroga fechamento das urnas para as 19h em todo o Brasil

Problemas climáticos e de transporte público foram trazidos em justificativas de campanhas para prorrogar prazo de votação

Problemas climáticos e de transporte público foram trazidos em justificativas de campanhas para prorrogar prazo de votação

Agência Brasil
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
*Com agências

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para prorrogar o horário de votação em todo o país neste domingo (25). Com isso, o resultado das urnas apenas começará a ser divulgado a partir das 19h.

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