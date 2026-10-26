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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 12:48

Após vitória de Lula, Zucco fala em ‘interferência abusiva’ na eleição presidencial

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), foi um dos principais cabos eleitorais do candidato derrotado na eleição presidencial Flávio Bolsonaro (PL)

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), foi um dos principais cabos eleitorais do candidato derrotado na eleição presidencial Flávio Bolsonaro (PL)

Artur Koch/JC
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Marcus Meneghetti
Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste domingo (25), os aliados do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul questionaram o resultado do pleito. O governador eleito Luciano Zucco (PL) manifestou apoio a Flávio Bolsonaro – que, ao se pronunciar na noite deste domingo, disse que “é impossível reconhecer o resultado das eleições.” Para Zucco, houve “interferências abusivas” na eleição.

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