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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 08:46

Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, vota em Brasília

Kassio não falou sobre a sua decisão de sexta-feira que determinou autorização prévia para operações de transporte de indígenas

Kassio não falou sobre a sua decisão de sexta-feira que determinou autorização prévia para operações de transporte de indígenas

Luiz Roberto/TSE/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, votou neste domingo (25), em Brasília, 8h, quando foi iniciada a votação em todo o Brasil. 
"A expectativa é de que tudo transcorra em paz e na normalidade", disse o magistrado a jornalistas.
Questionado, Kassio não falou sobre a sua decisão de sexta-feira (23) que determinou autorização prévia para operações de transporte de indígenas no País. A ordem foi contestada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no STF (Supremo Tribunal Federal), no sábado (24).

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