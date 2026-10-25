Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 07:33

Minuto a minuto: acompanhe a cobertura do segundo turno das eleições para presidente

Acompanhe as principais notícias das eleições de segundo turno no Brasil

Acompanhe as principais notícias das eleições de segundo turno no Brasil

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
10h39min - Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), até as 10h foram contabilizadas seis ocorrências de crimes eleitorais, sendo duas delas nas cidades de Carlos Barbosa e São  Leopoldo. Também foram registradas uma ocorrência de ameaça, uma de furto e uma de propaganda eleitoral irregular na cidade de São José do Polêsine.

Notícias relacionadas