Nunes Marques nega autorização para transporte de eleitores indígenas

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 18:06
Lei eleitoral determina a obrigatoriedade de viagens municipais e intermunicipais no dia da eleição em todo o PaísAgência Brasil/Divulgação/JC
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, negou pedido para que veículos e embarcações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) possam transportar eleitores indígenas sem autorização prévia da Justiça Eleitoral.