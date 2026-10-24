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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 18:06

Nunes Marques nega autorização para transporte de eleitores indígenas

Lei eleitoral determina a obrigatoriedade de viagens municipais e intermunicipais no dia da eleição em todo o País

Lei eleitoral determina a obrigatoriedade de viagens municipais e intermunicipais no dia da eleição em todo o País

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, negou pedido para que veículos e embarcações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) possam transportar eleitores indígenas sem autorização prévia da Justiça Eleitoral.

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