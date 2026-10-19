Governo do RS arrecada R$ 40 bilhões em ICMS até setembro de 2026

De janeiro a setembro de 2026, o, o principal imposto dos estados brasileiros. O resultado é um pouco superior ao registrado nos primeiros nove meses do ano passado, quando odo tributo no período - crescimento nominal de 3%.Em 2025, houvepelo- cerca de R$ 2 bilhões a mais sobre o total -, de renegociação de débitos tributários, e que levou a um recorde de arrecadação em um único mês:- único registro mensal superior a R$ 5 bilhões na história do Estado.Já neste ano, o governo apresentou outro programa de renegociação de dívidas de ICMS, o, em que foiAbril deste ano também foi o mês de maior arrecadação de ICMS até setembro, com R$ 4,92 bilhões, diminuição nominal de 11% em relação a 2025, muito em razão dos recursos do Refaz no ano passado. Nos demais meses, o, que teve pequeno recuo de R$ 4,14 bilhões arrecadados em 2025 para R$ 4,1 bilhões neste ano.O resultado de R$ 40,98 bilhões indica que o governo gaúcho volte a arrecadar um montante superior a R$ 50 bilhões de ICMS ao final do ano, algo registrado eme emA Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Considerando, a estimativa da pasta é de recolhimento de, com acréscimo das receitas de IPVA (R$ 6,03 bilhões) e ITCD (R$ 1,5 bilhão).Para o ano que vem, aencaminhada pelo atual governo de Eduardo Leite (PSD) para apreciação da Assembleia Legislativa aponta para. Apesar disso, com a eleição de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado, houve uma, passando das mãos do líder do governo Leite, deputado Frederico Antunes (PSD), paraA LOA entregue pelo atual governo prevês, masem razão de, em anos anteriores, o Executivo ter encaminhado peças orçamentárias que previam o fechamento das contas no negativo, mas ao final dos exercícios o resultado era superavitário. Há, mas que foram impulsionados por receitas extraordinárias, como de privatizações e operações de crédito.Na avaliação de Branchieri, “às vezes o orçamento enviado pelo Piratini é um pouquinho descolado da realidade”. Ele completa: “Ou seja, às vezes eles projetam uma receita corrente líquida menor que a do ano anterior, as despesas menores que as despesas do ano anterior, e a gente precisa saber porque eventualmente isso está ocorrendo para corrigir essas falhas”.