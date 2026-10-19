Governo do RS arrecada R$ 40 bilhões em ICMS até setembro de 2026

De janeiro a setembro de 2026, o governo do Rio Grande do Sul arrecadou R$ 40,98 bilhões em ICMS
, o principal imposto dos estados brasileiros. O resultado é um pouco superior ao registrado nos primeiros nove meses do ano passado, quando o Executivo recolheu R$ 39,79 bilhões
do tributo no período - crescimento nominal de 3%.
Em 2025, houve alta no recolhimento de ICMS puxada
pelo programa estadual Refaz Reconstrução
- cerca de R$ 2 bilhões a mais sobre o total -, de renegociação de débitos tributários, e que levou a um recorde de arrecadação em um único mês: em abril do ano passado, foram recolhidos R$ 5,54 bilhões
- único registro mensal superior a R$ 5 bilhões na história do Estado.
Já neste ano, o governo apresentou outro programa de renegociação de dívidas de ICMS, o Acordo Gaúcho
, em que foi negociado R$ 1,1 bilhão em juros e multas de débitos tributários
.
Abril deste ano também foi o mês de maior arrecadação de ICMS até setembro, com R$ 4,92 bilhões, diminuição nominal de 11% em relação a 2025, muito em razão dos recursos do Refaz no ano passado. Nos demais meses, o recolhimento de 2026 foi superior aos registros mensais do ano anterior, à exceção de março
, que teve pequeno recuo de R$ 4,14 bilhões arrecadados em 2025 para R$ 4,1 bilhões neste ano.
O resultado de R$ 40,98 bilhões indica que o governo gaúcho volte a arrecadar um montante superior a R$ 50 bilhões de ICMS ao final do ano, algo registrado em 2025 (R$ 53,82 bilhões)
e em 2024 (R$ 50,75 bilhões)
.
A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) projeta arrecadação de R$ 55,67 bilhões ao final do exercício de 2026
. Considerando todos os impostos estaduais
, a estimativa da pasta é de recolhimento de R$ 63,58 bilhões neste ano
, com acréscimo das receitas de IPVA (R$ 6,03 bilhões) e ITCD (R$ 1,5 bilhão).
Para o ano que vem, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027
encaminhada pelo atual governo de Eduardo Leite (PSD) para apreciação da Assembleia Legislativa aponta para arrecadação de R$ 57,88 bilhões ao final de 2027
. Apesar disso, com a eleição de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado, houve uma mudança na relatoria da proposta no Parlamento
, passando das mãos do líder do governo Leite, deputado Frederico Antunes (PSD), para Claudio Branchieri (PL), parlamentar aliado do governador eleito
.
A LOA entregue pelo atual governo prevê déficits orçamentários de R$ 4 bilhões e primário de R$ 4,8 bilhõe
s, mas Branchieri acredita ser possível reduzir essa projeção deficitária
em razão de, em anos anteriores, o Executivo ter encaminhado peças orçamentárias que previam o fechamento das contas no negativo, mas ao final dos exercícios o resultado era superavitário. Há cinco anos o governo gaúcho registra superávits
, mas que foram impulsionados por receitas extraordinárias, como de privatizações e operações de crédito.
Na avaliação de Branchieri, “às vezes o orçamento enviado pelo Piratini é um pouquinho descolado da realidade”. Ele completa: “Ou seja, às vezes eles projetam uma receita corrente líquida menor que a do ano anterior, as despesas menores que as despesas do ano anterior, e a gente precisa saber porque eventualmente isso está ocorrendo para corrigir essas falhas”.