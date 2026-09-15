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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:03

Eduardo Leite entrega proposta orçamentária para 2027 com déficit de R$ 4 bilhões

Matéria foi recebida pelo deputado Cláudio Tatsch (PL)

Matéria foi recebida pelo deputado Cláudio Tatsch (PL)

Fernando Gomes/ALRS/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) entregou nesta terça-feira (15), à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, com previsão de déficit orçamentário de R$ 4,06 bilhões e primário de R$ 4,8 bilhões. A matéria foi recebida pelo deputado Cláudio Tatsch (PL).

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