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CapaPolíticaAssembleia Legislativa Rs

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:08

Deputado aliado de Zucco é confirmado relator da Lei Orçamentária 2027

Deputado estadual Claudio Branchieri é da base aliada do governador eleito, Luciano Zucco (PL)

Deputado estadual Claudio Branchieri é da base aliada do governador eleito, Luciano Zucco (PL)

FERNANDO GOMES/ALRS/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O atual governo de Eduardo Leite (PSD) encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027 que prevê déficits orçamentário de R$ 4 bilhões e primário de R$ 4,8 bilhões.

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