Escritório de transição entre governos Leite e Zucco é inaugurado

Foi inaugurado nesta terça-feira (13) o escritório de transição entre os governos de Eduardo Leite (PSD) e do governador eleito Luciano Zucco (PL)
. O espaço de troca de informações sobre o Executivo gaúcho fica localizado no 11º andar do Edifício Guaíba, na avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90.
Após uma primeira reunião das equipes no escritório, o governador eleito afirmou que só anunciará nomes do próximo secretariado após o segundo turno da eleição presidencial
, marcado para 25 de outubro. Até lá, Zucco será coordenador estadual da campanha de Flávio Bolsonaro (PL)
à Presidência, que já tem agenda no Rio Grande do Sul marcada para esta quarta-feira (14)
.
Ainda sobre o secretariado, o governador eleito tem assumido o compromisso de reduzir pastas para até a metade das existentes hoje
. Ou seja, passar das atuais 30 para algo entre 15 ou 20. Tratando disso, Zucco disse entender que é possível enxugar a máquina
, mas que a “transição vai ser muito importante”, pois seu grupo tem um “desenho” do que acredita, e nas conversas com o atual governo pode-se chegar a “um desenho um pouco alterado”
.
Luciano Zucco e Eduardo Leite mantiveram o discurso cordial que apresentaram em primeiro encontro da transição na última sexta-feira
, e teceram elogios mútuos à forma como o processo de mudança de governo está se dando.
“Hoje o governador (Eduardo Leite) passou um panorama completo, mas nós temos algumas semanas pela frente para que ele vá, por eixos, entrando nos detalhes. Então é muito importante esta reunião de hoje, e agora é realmente efetivar a equipe de transição para trabalhar no dia a dia
”, disse Zucco.
Eduardo Leite completou: “Hoje nós entregamos a sala, o espaço. O governador eleito, Luciano Zucco, vai ter uma estrutura toda à sua disposição, e aproveitamos para fazer uma primeira reunião de objetivos, com dados e informações. Na semana passada, a gente teve o primeiro encontro, mas hoje uma reunião mais de trabalho com um panorama mais geral, passando pela questão fiscal, aos temas relacionados à reconstrução de Estado, à proteção de cheias, e também programas e políticas públicas que estão em andamento nas áreas da educação, saúde e segurança”.
No primeiro encontro desta sexta-feira, Leite e Zucco apresentaram um modelo de transição dividido em seis eixos temáticos
a serem debatidos a cada semana, que são: segurança pública; gestão e finanças públicas; meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana; políticas sociais; desenvolvimento econômico; e Plano Rio Grande e resiliência. Segundo o atual governador, na próxima semana as equipes deverão tratar de questões fiscais do Estado.