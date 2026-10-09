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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:02

Zucco e Leite acertam transição com reuniões temáticas semanais

Eduardo Leite e Luciano Zucco se reuniram na manhã desta sexta-feira

Eduardo Leite e Luciano Zucco se reuniram na manhã desta sexta-feira

Vitor Rosa/Secom/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e o eleito, Luciano Zucco (PL), realizaram nesta sexta-feira (9) a primeira reunião oficial para ajustar como se dará o processo de transição de governo, no Palácio Piratini. Ficou acertado que as equipes se reunirão nas próximas seis semanas para debater, a cada semana, questões divididas em eixos temáticos.

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